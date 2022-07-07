Заброшенное здание на Баренца снесут по поручению Юрия Шалабаева. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода в своем телеграм-канале.

- Во время объезда Сормовского района заехали на улицу Баренца, у дома №7. Удручающее впечатление произвел заброшенный учебно-производственный комбинат. Рядом находится школа и детский сад, - написал мэр Нижнего Новгорода.

По его словам, от руководства района и школы поступило предложение снести здание, а на его месте возвести пристрой к школе. Сейчас здесь учатся 1 154 ребенка.

- Принял решение о сносе здания и строительстве пристроя. Поручил выделить необходимые средства на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Также сейчас завершается разработка документации на строительство пристроя к школе №103., - уточнил глава Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что сейчас идет работа по строительству пристроев еще к двум школам - за последние 2 года в Нижнем Новгороде открыли три школы.