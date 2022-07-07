Объявлена программа фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в Нижнем Новгороде на 9 июля

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. В субботу, 9 июля, с 12:00 до 23:00 горожане смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».

Также ожидаются лекции, экскурсии и музыкальная программа.

Программа гастрофестиваля включает в себя 16 заведений, расположенных на улице Рождественской: SKOBA, «Эрик Рыжий», Coffee Cake, «Безухов», «Горьковская пивоварня», «Луч 368», «Пяткинъ», «Квеври», «Рюмочная на Софроновской», «Селёдка и кофе», «БаклаДжан», «Бутик крымских вин», «Изи», Spicy Band, «Сияй» и Nebar.

Нижегородцев и гостей города ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход будет свободный.

- На площади Маркина будет организовано дежурство штаба безопасности, куда можно будет обратиться за помощью в экстренных ситуациях, - уточнили организаторы.