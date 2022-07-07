Электрички запустят между Дзержинском и Кустовой в Автозаводском районе в июле

Электрички запустят между Дзержинском и Кустовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в июле 2022 года. Об этом информирует пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК). Отмечено, что решение о назначении ускоренных электричек было принято по просьбе работников ПАО «ГАЗ».

Итак, в 6:32 поезд будет отправляться из Дзержинска и прибывать на Кустовую - в 7:11. В 17:33 поезд будет отправляться с Кустовой, а прибывать в Дзержинск - в 18:08. По пути будут остановки Доскино и Счастливая. Стоимость проезда составит 63 руб.

- Новый маршрут будет интересен не только работникам завода «ГАЗ», но и жителям Дзержинска, направляющимся в Нижний Новгород. Конечная остановка по маршруту – ст. Кустовая - располагается всего в 400 м от станции метро «Комсомольская», - пояснили в пресс-службе.