Множество человеческих костей нашли при ведении коммунальных работ в Большом Мурашкино

Груду человеческих останков откопали в Большом Мурашкино при ведении земляных работ. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в районной администрации, находка была обнаружена на улице Свободы, где МУП «Управляющая компания» проводило работы по замене теплотрассы.

- На месте бывшей территории храма были обнаружены предварительно фрагменты человеческих костей. По рекомендации Нижегородской епархии фрагменты были перезахоронены в специально отведенном месте центрального кладбища, - добавили в администрации.

Работы по замене теплотрассы на этом участке будут продолжены. В случае, если будут обнаружены и другие человеческие останки — их также перезахоронят на специально отведенном участке кладбища.