18 домов снесут для строительства нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает GIPERNN.RU.

Так, расселение жилых домов предусмотрено договором о развитии застроенной территории, которое заключено со специализированным застройщиком «Генстрой». По его заказу компания Intragrad разработала проект планировки и межевания участка в границах бульвара Юбилейного, улиц Циолковского, Культуры, и Коперника. Стоит отметить, что его уже утвердили приказом нижегородского Минграда 16 июня.

Теперь здания снесут и расселят: № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по Циолковского, а также МКД № 10–15, 17, 20–23 на Коперника. В основном это деревянные и кирпичные двухэтажные дома 1930-х и 1960-х годов на 8–20 квартир.

Напомним, что девятиэтажку с подземным паркингом построят в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Проект жилого комплекса в Сормовском районе в Нижнем Новгороде рассмотрели на Архитектурном совете при региональном Минграде в ходе заседания в пятницу, 17 июня.

Девятиэтажка с подземным паркингом появится на улице Дмитрия Павлова, д.13. Инвестором выступит ООО «СК Центр», а сам проект разработала компания «Интраград».

Стоит отметить, что специалистам не понравилась аранжировка фасадов здания. Поэтому проект отправили на доработку.