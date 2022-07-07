Еще 28 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к «Пушкинской карте». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство культуры региона.

Так, к проекту теперь присоединились централизованные библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов; центральная городская библиотека им. В. И. Ленина, историко-художественный музей городского округа Семеновский, Пильнинская районная централизованная библиотечная система, Богородское социально-культурное объединение, централизованная клубная система Кстовского муниципального района Нижегородской области, централизованная клубная система Варнавинского района, централизованная библиотечная система городского округа города Выксы, Краснобаковская межпоселенческая централизованная библиотечная система, Городецкая централизованная библиотечная система, Неклюдовский Дом культуры и Линдовский социально-культурный комплекс городского округа города Бор, Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа, Заволжская централизованная библиотечная система, АНО «Экспериментальный театр «Нэкст» и другие.

Напомним, что более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями «Пушкинской карты». В декабре нижегородцы с «Пушкинской картой» могут посетить 154 мероприятия. Помимо государственных и муниципальных учреждений, посетить можно и частные учреждения культуры. Сейчас к проекту подключены около 20 коммерческих структур.

Более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория.

Около 1100 билетов в кино продали в Нижегородской области по «Пушкинской карте» с начала февраля 2022 года.

Известно, что на билеты в кино можно потратить до 2 тысяч рублей. В Нижегородской области к проекту уже подключились сеть кинотеатров «Империя грез», кинотеатр "Орлёнок", а также кинозалы в Городце, Выксе, Шахунье, Заволжье, Урене, Навашине, Починках и Лыскове.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».