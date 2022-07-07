В Нижнем Новгороде стартовала продажа билетов на иммерсивное шоу к 200-летию ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что посетить мероприятие нижегородцы и гости города смогут как платно, так и по предварительной регистрации. Так, в вход в секторы B и С - платный, стоимость составит 200 рублей. Однако есть ограничение по возрасту - 6+. Начало программы - в 19:00, а начало иммерсивного спектакля - в 21:00.

Приобрести билеты можно на сайте «Нижний 800».

Вход в секторы А и D — свободный, но по предварительной регистрации. На территории данных секторов установят большие экраны для просмотра шоу.

Кроме того, трансляцию иммерсивного шоу-открытия можно будет также посмотреть 15 июля в сообществе «Нижний 800» в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что в 2022 году исполняется 200 лет Нижегородской ярмарке. В честь этой даты на ее территории пройдут масштабные праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцев ожидают исторические представления, ярмарочная торговля, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг. Юбилейные мероприятия стартуют 15 июля - в этот день пройдет иммерсивное шоу-открытие режиссера-постановщика Ильи Авербуха. На 15 площадках на территории Ярмарочной площади покажут театрализованное представление.