Завершилось благоустройство сквера на улице Березовской в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Стоит отметить, что подрядчик смог завершить благоустройство раньше срока.

- В этом году оперативно работаем с благоустройством, потому что ужесточили требования к подрядчикам. Уже четыре объекта сданы раньше сроков, в том числе сквер «Березовский». Он занял второе место на голосовании среди объектов Московского района. В ближайшие полторы недели планируем открыть еще 9 пространств, - уточнил глава города.

Теперь в сквере установили качели, сделали дорожки, освещение, дополнительное озеленение, установили лавочки и урны.

Также стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году.

- По итогам голосования были отобраны 28 общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.