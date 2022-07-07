День семьи и верности пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля

Завтра, 8 июля, в День семьи, любви и верности, на территории Нижегородского кремля будет организована специальная праздничная программа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы смогут принять участие в спортивных мероприятиях на свежем воздухе для всей семьи, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, прогулки по кремлевской стене и экскурсии на электрокарах для молодоженов.

- Организуя мероприятия в Кремле в этот день, мы хотим подчеркнуть особую ценность семьи, традиций и их преемственности. Поэтому организуем мероприятия и для детей, и для взрослых, уделяя особое внимание семейным видам отдыха и развлечений, - уточнил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Так, рядом с Никольской башней в Еловом сквере c 11.00 до 13.00 детей в возрасте от двух до пяти лет будут ждать беговелы. Развить координацию и освоить новый вид транспорта юным посетителям Кремля помогут профессиональные тренеры школы беговелов. В 12.00 для опытных юных спортсменов стартуют гоночные призовые забеги. С 13.00 до 15.00 там же, на зеленой лужайке, организуют забеги в мешках для всей семьи и мастер-классы по созданию воздушных змеев. Запустить свои творения можно будет здесь же, в Кремле, на самой красивой смотровой площадке около Манежа.

Кроме того, весь день в Кремле будет работать семейный и свадебный фотограф.

Напомним, 8 июля в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. 28 июня 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Цель его учреждения – сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.