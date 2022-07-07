Более 1,5 тысяч встреч и переговоров провели нижегородские компании-участники выставки «Иннопром-2022»

Нижегородские компании провели более полутора тысяч различных встреч и переговоров в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, возглавивший делегацию региона на мероприятии.

- В этом году делегация Нижегородской области очень серьезная. В нее вошли представители правительства, инфраструктуры поддержки бизнеса, депутатского корпуса, а также около 50 предприятий. Основная задача для всех – поиск новых партнеров, поставщиков, а также тех, кто заинтересован в товарах, производящихся у нас, - уточнил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что в условиях санкций b2b-взаимодействие внутри страны активизировалось, поэтому такие форматы, как форумы и выставки, где можно наладить личные контакты и ознакомиться с продукцией, приобрели еще большую актуальность.

Помимо b2b-встреч, на «Иннопроме-2022» правительство Нижегородской области заключило ряд стратегически важных соглашений. В частности, подписан документ о сотрудничестве с АО «Механика» в области развития станкостроения, соглашение с ООО «Прано групп» о создании промышленного парка на территории «Борского стекольного завода.

Ранее сообщалось, что свыше 50 нижегородских предприятий участвует в промышленной выставке "Иннопром-2022", которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

Замгубернатора региона Андрей Саносян возглавил нижегородскую делегацию. В её состав также вошли глава Минпрома региона Максим Черкасов, представители агентства по развитию кластерной политики региона, центра развития экспорта, центра импорта и импортозамещения, Корпорации развития, Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), деловых объединений, а также председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и депутаты областного парламента.

– В этом году в планах проведение большого количества переговоров с потенциальными партнёрами. Перед правительством и перед бизнесом сейчас серьёзные вызовы, на которые необходим достойный ответ, поэтому поиск новых партнёров – наша общая стратегическая задача, – подчеркнул Андрей Саносян. – В сложившейся экономической ситуации активизировалось межрегиональное взаимодействие – задачи у нас общие, и решения необходимы совместные.