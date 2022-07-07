В Арзамасе продолжается реконструкция улицы Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба ИРГС НО.

На всей протяжённости улицы меняются коммуникации и параллельно идут работы по благоустройству. Обновленная улица Карла Маркса станет одним из главных пространств Арзамаса и свяжет реконструируемую Соборную площадь с парком Гайдара, который благоустроен по концепции ИРГСНО в 2019 году.

Улица станет комфортной как для отдыха, так и для городских мероприятий, экскурсий, изучения города. Появятся новые зоны, места для досуга, арт-объекты, навигация, дополнительное озеленение.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе приступили к реконструкции исторического центра.

В 2022 году запланирована реализация первого этапа работ, который включает реконструкцию улиц Мучной ряд, Гостиный ряд и строительство смотровой площадки с видом на выездновские луга.

Аукционные процедуры по выбору подрядчика провели в конце 2021 года. По результатам тендеров благоустройством Мучного и Гостиного рядов, а также смотровой площадки занимается ГП НО «ДиРон», улицыК. Маркса – ООО «НижегородСтройПроект». Общая сумма контрактов составила более 466 млн рублей.

- Важно было начать с «черновых» работ и только потом наводить красоту. Речь идет как о существующих коммуникациях, так и вновь прокладываемых. Например, на территории улице К. Маркса ливневая канализация появилась впервые, - уточнил глава Арзамаса Александр Щелоков.