Электронный документооборот «ТНС энерго НН»: удобно, современно, эффективно

В современных реалиях одним из важнейших элементов цифровой экономики бизнеса стал электронный документооборот (ЭДО). Цифровой формат обмена документами помогает упростить бизнес-процессы, сделать их более защищенными, удобными и прозрачными, а также значительно снизить затраты на делопроизводство.

Гарантирующий поставщик рекомендует бизнес-клиентам перейти на электронный формат обмена документами. ЭДО имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Оперативность. Документы будут гарантированно доставлены адресату через секунду после отправки;

• Удобство. Быстрый доступ к документации и простое управление движением документов. Отправлять и получать документы можно прямо из учетной системы, например, 1С;

• Экономия. Снижение расходов на делопроизводство и ведение бумажного документооборота – доставку, бумагу, печать и хранение документов;

• Безопасность. ЭДО исключает возможность несанкционированного доступа к документам благодаря шифрованию;

• Юридическая сила. По закону электронные документы являются полноценным аналогом бумажных – их примут в налоговой, суде и в иных государственных органах;

На сегодняшний день «ТНС энерго НН» работает с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами «СБИС» и системой «Диадок».