Съемки сериала «Любовь преодолеет все» начались в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба киностудии Team Films.

В главных ролях будут сниматься Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Фёдор Шувалов, Иван Шибанов, Никита Клещёв, Полина Доманова, Александр Бухаров и другие. Сообщается, что съемки пройдут как в Нижнем Новгороде, так и в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области возрастёт в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и составит почти 400 миллионов рублей.

– Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и 10 детских школ искусств в Нижегородской области, – перечислил Глеб Никитин.

Отмечено, что 264,6 миллиона рублей от общего объёма финансирования поступили из федерального бюджета, 113,1 миллиона рублей – из областного и 20,9 миллиона рублей – из местных бюджетов.

Благодаря этим средствам в 2022 году получить музыкальные инструменты и оборудование смогут Арзамасский музыкальный колледж, 16 детских школ искусств и хоровой колледж имени Л.К. Сивухина. Более того, в регион впервые поступят два передвижных автоклуба.