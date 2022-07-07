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Общество7 июля 2022 8:12

Администрация ищет подрядчика для завершения благоустройства Гордеевского сквера

Соответствующее заявление сделал глава Нижнего Новгорода в своем телеграм
Екатерина КУРГУЗОВА

Администрация ищет подрядчика для завершения благоустройства Гордеевского сквера. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Неоднократно мне поступали вопросы про судьбу этого пространства в Канавинском районе, которое начали благоустраивать в прошлом году, - написал мэр Нижнего Новгорода.

По его словам, объект действительно является проблемным. Конкурс на выполнение ремонта выиграла подрядная организация, которая не смогла одновременно благоустраивать несколько объектов.

- Пострадали от этой ситуации не кто иной, как местные жители. Это недопустимо, - уточнил глава Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что уже завтра пройдет конкурс на определение нового подрядчика, который сразу же приступит к работам. Сейчас делают всю необходимую работу, чтобы привлечь к ответственности бывшего подрядчика.