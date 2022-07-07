АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом полугодии выполнило диагностику почти 2,7 тыс. км магистральных трубопроводов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом полугодии 2022 года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью около 2,7 тыс. км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской областей.

Были обследованы 8 участков нефтепроводов и 31 участок нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 26 подводных переходов общей протяженностью 23 км через реки и малые водотоки.

При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы АО «Транснефть – Диаскан», предназначенные для выявления широкого спектра дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений до повреждений изоляционного покрытия.

Применение магнитных, ультразвуковых и комбинированных типов дефектоскопов позволяет произвести всестороннюю оценку состояния трубопроводов. Использовались и новые типы внутритрубных приборов: в частности, ультразвуковой диагностический комплекс с возможностью выявления произвольно-ориентированных отклонений.

Кроме того, в отчетный период проведено диагностическое обследование 7 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью более 130 тыс. куб. м.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых работ на объектах.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.