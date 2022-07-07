Олег Лавричев вошел в Попечительский совет по подготовке к 150-летию со дня основания Нижегородского музыкального училища имени Балакирева

6 июля 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в выездном совещании по вопросу подготовки к празднованию в 2023 году 150-летия со дня основания Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева.

В ходе мероприятия было принято решение о создании Попечительского совета под председательством сенатора РФ, первого заместителя секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Александра Вайнберга. Заместителями главы Попечительского совета стали спикер городской Думы Олег Лавричев и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Также в совещании приняли участие директор Нижегородского музыкального училища им. М.А.Балакирева Игорь Кораллов, исполняющий обязанности главы администрации Советского района Сергей Костюнин, представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области и домоуправляющей компании Советского района.

«Мы приняли решение создать Попечительский совет, чтобы достойно подготовиться к предстоящей знаменательной дате. Для меня, как для выпускника музыкального училища имени Балакирева, помочь альма-матер – дело чести!» – сказал Александр Вайнберг.

Участники совещания осмотрели территорию около здания №3 по улице Бекетова, в части которого планируется обустройство общежития для иногородних студентов музыкального колледжа. В этом году из бюджета Нижегородской области на данные цели была выделена субсидия. Через несколько месяцев здесь завершатся работы по реставрации фасада.

Как отметил Олег Лавричев, кроме ремонта здания необходимо создать проект ландшафтного дизайна территории около будущего общежития. Участники мероприятия также предложили рассмотреть вариант размещения там спортивной площадки. Председатель городской Думы обратил внимание представителей ДУКа на плохое состояние дороги и инженерных коммуникаций около здания, а также входных групп подъездов. По словам Сергея Костюнина, в ближайшее время по объекту будет подготовлена смета на проведение работ.

«Все основные моменты связанные с ремонтом здания, входных групп и благоустройства территории зафиксированы, намечен четкий план дальнейших действий и определен круг ответственных за те или иные вопросы. Уверен, что сообща мы оперативно добьемся нужного результата», – сообщил Олег Лавричев.

По словам Игоря Кораллова, у колледжа никогда не было своего общежития, поэтому вопросу его создания в настоящее время уделяется особое внимание. К юбилею также будет подготовлена программа праздничных мероприятий с участием ведущих музыкантов страны и выпускников училища.

Справка.

Нижегородский музыкальный колледж имени М.А.Балакирева основан 12 ноября 1873 года. В этот день были открыты Музыкальные классы при Нижегородском отделении Императорского Русского музыкального общества. Основателем и первым директором Музыкальных классов стал выпускник Московской консерватории В.Ю.Виллуан. В 1907 году Музыкальные классы были реорганизованы в Музыкальное училище. В 1965 году училищу было выделено здание по улице Бекетова, в котором оно располагается и по сей день. К своему 100-летию училище было награждено орденом «Знак Почета», а некоторое время спустя ему было присвоено имя композитора М.А.Балакирева. Статус колледжа учреждение получило в 2003 году.

Русское музыкальное общество - крупнейшая в России музыкально-просветительская организация существовала с 1859 по 1917 год. Его целью было распространение музыкального образования, развитие музыкального искусства, поощрение русских композиторов, музыкантов-исполнителей и педагогов. На базе музыкальных классов при отделениях общества были созданы все российские дореволюционные консерватории, начиная с первых – Санкт-Петербургской и Московской. В июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума в Государственной академической капелле состоялся гала-концерт по случаю возрождения Русского музыкального общества.

Фото: Александр Воложанин.