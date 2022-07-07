Жара до +31 градуса ожидается в Нижнем Новгороде 7 июля

В четверг, 7 июля, прогнозируется жаркая и солнечная погода. Об этом сообщает сервис «Gismeteo».

Согласно прогнозам синоптиков, с самого утра и до вечера будет светить солнце. Воздух постепенно прогреется от +23 до +31 градусов. Вечером в Нижнем Новгороде пойдет дождь. Температура воздуха в ночные часы +22 ...+24. Ветер в течение дня ожидается переменчивый со скоростью до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что июль тоже окажется непростым, он принесёт с собой настоящее лето.

- С самого начала месяца температура воздуха начнёт стремительно расти и в городе установится жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +28…+31 градуса, ночью – опускаться до +18…+20 градусов, – сообщают синоптики. – В Нижнем Новгороде будет переменная облачность, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.