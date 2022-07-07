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Общество7 июля 2022 5:56

Трудовая инспекция проверит ООО «Язаки Волга» в Городце

Ведомство заинтересовало соблюдение прав работников компании
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Гострудинспекция Нижегородской области проведет проверку в компании Yazaki Volga, производство которой находится в Городце. Специалисты ведомства проверят соблюдение прав сотрудников, сообщает пресс-служба гострудинспекции.

ООО «Язаки Волга» входит в японский холдинг Yazaki, специализирующийся на производстве автокомпонентов. В Городце находится производство жгутов проводов для автомобилей, а также электрики. Накануне в СМИ появилась информация, что часть сотрудников из-за сложившейся в мире ситуации отправили в простой, но при этом все равно заставляют выходить на работу.

- В случае подтверждения фактов нарушения трудовых прав сотрудников будут приняты меры инспекторского реагирования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - пояснили в государственной инспекции по труду.