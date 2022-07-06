Коллективный иммунитет к COVID-19 в Нижегородской области снизился до 15%, согласно последним данным от 6 июля 2022. В регионе привились уже свыше 2 миллионов человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,915 миллиона. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, что общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 424 114 человек. За последние сутки было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 41 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 411 664 жителей Нижегородской области.

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