27,5 км дороги Шатки - Большой Макателем в Нижегородской области отремонтируют за полтора месяца

Ремонт самого протяженного в Нижегородской области в этом году участка дороги начался в Шатковском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Речь идет о дороге Шатки - Лесогорск - Большой Макателем, которая будет ремонтироваться полтора месяца в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, протяженность участка составляет 27,5 км, стоимость работ - 330 млн рублей.

- По технологии укладка асфальтобетона проводится со скоростью движения асфальтоукладчика не более 3,5 метра в минуту. Учитывая большую протяженность участка и интенсивность движения по дороге, для подрядчика это вызывает некоторые сложности, - уточнил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог Владимир Тужилин.

Кроме того, в Шатковском районе в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 12 км пути. Общая протяженность ремонтируемых дорог в районе - почти 40 км по сравнению с 12 км в прошлом году. Стоимость работ в 2022-м составляет 428 млн рублей.

Напомним, что улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По словам главы города Юрия Шалабаева, объем финансирования по национальному проекту на 2022 год составил более 820 млн рублей.