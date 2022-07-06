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Происшествия6 июля 2022 15:13

В ТРЦ «Небо» сработала система оповещения 6 июля

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что это была ложная тревога
Екатерина КУРГУЗОВА

В среду, 6 июля, в Нижнем Новгороде в торговом центре «Фантастика» сработала система оповещения. Люди начали покидать здание. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия, которые успели заснять на видео.

- Неожиданно включилось электричество. Кто-то застрял в лифте, - написали в телеграм-канале Нижний №1.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что это была ложная тревога.

- Ложное срабатывание системы оповещения. Погибших, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, - объяснили в ведомстве.

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