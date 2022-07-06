Проект дублера проспекта Гагарина второй очереди разработают за 95 млн рублей

Разработка второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет стоить 95 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, заказчиком работ выступил ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», а подрядчика определят к 27 июля. Стоит отметить, что начальная цена контракта составляла 95, 36 млн рублей.

Работы будут проходить в два этапа. Сначала построят территорию от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина до начала транспортной развязки на пересечении дороги Большая Ельня — Ольгино на км 7+900. Общая протяженность участка составит 3,65 км.

По условиям контракта подрядчик должен завершить изыскательские работы к июлю 2023 года. Проект представят на госэкспертизу к 30 июня 2023 года.

Напомним, что контракт на строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде заключат уже в этом году. Он предполагает строительство пятого моста через Оку, ведущего в Автозаводский район. Информацию подтвердили представители нижегородского областного правительства, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

– Дорога-дублёр и новый мост необходимы: по расчётам, они в два раза разгрузят проспект Гагарина и Мызинский мост, – добавили в ведомстве. – Если в этом направлении ничего не делать, то с увеличением трафика к 2030 году в городе наступит полный транспортный коллапс.

Исходя из этого решено строить дублёр с мостом. Строительство будет учитывать планы по застройке территорий Ольгино и Новинок.