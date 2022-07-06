Глава Дзержинска Иван Носков проверил строительство школы «Город наук»

Работы по возведению школы на 792 места в микрорайоне Комсомольском начались в конце 2019 года. Новая школа в Дзержинске строится впервые за последние 30 лет. На объекте ежедневно одновременно работают от 135 до 150 строителей. 6 июля глава города Дзержинска Иван Носков посетил строительную площадку нового социального объекта.

По словам руководителя подрядной организации ООО «Комплекс Строй» Александра Жарикова, на сегодня работы выполнены на 70%. В настоящее время в шести из девяти корпусов ведется внутренняя отделка, началась подготовка территории к благоустройству. К концу года все строительные работы планируется завершить.

«Сейчас изменения на стройке происходят каждый день. С начала строительства проведена большая работа. Важно, чтобы социальная инфраструктура в строящемся районе развивалась опережающими темпами. Чтобы когда люди заселялись в новое жилье, у них уже было все необходимое: школа, спортивные площадки, зоны отдыха. Район Комсомольский в этом отношении – показательный проект. И он должен стать примером того, как нужно застраивать и осваивать другие территории, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Дзержинску нужны современные школы, построенные с учетом всех требований настоящего времени. «Город наук» будет первым таким учебным заведением, полностью соответствующим принципам доступной среды. Учтены здесь и все современные нормы безопасности, даже те, которые возникли за время пандемии, – как, например, возможность комфортного разделения потоков учащихся».

Школа станет самой большой в городе Дзержинске. В одну смену здесь смогут обучаться более 700 учеников. В образовательном учреждении, помимо учебных кабинетов, предусмотрены бассейн, два зала для занятий физкультурой, хореографический зал, библиотеки средней и начальной школы, столовая, большой актовый зал для проведения различных мероприятий, оборудованные лаборатории для уроков астрономии, химии и физики. «Город наук» будет школой с углубленным изучением отдельных предметов физико-математического цикла.

«Мы ежедневно посещаем строительную площадку, следим за отделочными работами. В настоящее время началась закупка школьного оборудования, в том числе интерактивных досок, современных компьютеров, оборудования для лабораторий, кружков робототехники и фото- и видеостудии. Большое помещение размером 100 квадратных метров будет отведено для уроков астрономии, - рассказала директор школы № 2 «Город наук» Елена Лушина. - Коллектив учителей – порядка 50 человек – уже сформирован, он сложится из преподавателей нынешних школ № 2 и № 35 Дзержинска. Большая часть учителей первой категории, молодые учителя к открытию школы также должны будут ее достичь. Мы очень ждем, когда сможем заехать в новое, современное и красивое здание школы».

Работы по возведению объекта ведутся на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов. Стоимость строительства составляет более 1 миллиарда рублей.

Глава Дзержинска Иван Носков особое внимание уделил проверке прокладки вентиляции, сетей электро- и водоснабжения, канализации. Как доложил главе города руководитель подрядной организации ООО «Комплекс Строй», возведение внутренних стен и перегородок в классах готово на 89%, на 62% готова кровля.

«Полным ходом сейчас идут внешние и внутренние отделочные работы, монтаж окон и входных групп, монтаж внутренних электро- и вентиляционных систем, - сказал Александр Жариков. – В большинстве корпусов уже началась чистовая отделка. Мы применяем современные технологии и материалы, даже оборудование для школы берем самое новое на рынке. На территории школы будет возведен открытый стадион с полным спортивным оснащением, тренажеры, турники. Все работы идут в соответствии с графиком, отставаний не прогнозируем».

Кроме того, в настоящее время администрацией города завершено проектирование и планируется старт строительства автомобильной дороги для обеспечения транспортной доступности объекта. Помимо школы, в районе Комсомольском строится ФОК для адаптивных видов спорта и жилые дома, в дальнейшем запланировано строительство детского сада. Все эти объекты вошли в программу подготовки Дзержинска к 100-летию – «Программа-100».

Напомним, в 2022 году Корпорация развития Нижегородской области начнет строительство нового здания школы № 10 на 1100 мест в центральном районе Дзержинска.