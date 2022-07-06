Два новых светофора установили на аварийных участках улицы Чкалова в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Переход у школы №52 долгое время был нерегулируемым. Новый светофор – светодиодный, оборудованный кнопкой вызова и новыми контроллерами.

- Установили светофор с кнопкой вызова, потому что много пешеходов там только утром и после окончания уроков. Надеюсь, теперь родители и учителя будут спокойны за детей, - добавил глава города Юрий Шалабаев.

Еще один светофорный объект установили у дома № 4 по улице Чкалова, рядом с центральным рынком района. По характеристикам он подобен светофору у школы №52. Отличием является отсутствие кнопки вызова пешеходов, так как движение на этом участке особенно интенсивное.

По словам главы города Юрия Шалабаева, количество светофоров в городе будет увеличиваться.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2021 году отремонтировали и восстановили 1 479 светофоров.

- При ремонте светофоров в центре города - на пл. Минина и Пожарского, ул. Варварская, Алексеевская, Октябрьская, Академика Блохиной, пл. Свободы - в соответствии с проектом «Чистое небо» кабельные линии проложили под землей, – уточнил глава города Юрий Шалабаев.

На 18 светофорных объектах выполнена установка повторителей сигнала светофора: пл.Минина и Пожарского – ул.Варварская, Казанское шоссе - ул.Богдановича, ул.Безводная – Аэропорт, Нижне-волжская наб. – ул.Широкая, Волжская набережная, д.9 , наб. Гребного канала – Судейская вышка, наб.Гребного канала – Парк Победы, пр.Гагарина – ул.Медицинская, пр.Гагарина – ул.Сурикова, пр.Гагарина – ул.Артельная, пр.Гагарина – ул.Ветеринарная, пр.Гагарина – Дельфин, пр.Гагарина – Дворец спорта, пр.Гагарина – ул.Студенческая, ул.Самаркандская – ул.Должанская, Волжская набережная д.10, Волжская набережная д.18, ул.Совнаркомовская – ул.Стрелка (д.13).