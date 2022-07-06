100 детей не попали в первый класс нижегородской школы №103 из-за нехватки мест

Сто детей не попали в первый класс школы №103, расположенной в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что эти дети проживают на закрепленных за школой микроучастках, в зачислении им было отказано по причине нехватки мест. Об этом сообщает «Вести - Приволжье».

Всего было в первый класс на новый учебный год было зачислено 154 ребенка, еще 100 желающих остались «за бортом». Дело в том, что в школе действует жесткое ограничение по количеству учащихся: не более 22 человек в классе. В 2014 году кто-то из родителей пожаловался в Роспотребнадзор на переполненность классов, и ведомство через суд обязало учебное заведение соблюдать нормы при формировании школьных коллективов.

Как сообщила директор школы №103 Марина Хилова, дети, которым не хватило мест, могут пойти в ближайшие школы №30, 35, 19, 7, 42.

- В центре города достаточно много школ, которые могут принять дополнительно детей в первый класс, - отметила Марина Хилова.

«КП – Нижний Новгород» направила запрос в департамент образования Нижнего Новгорода с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако на момент публикации ответ не поступил.