Работу системы оповещения проверят в Нижнем Новгороде 8 июля

Работу системы оповещения будут проверять в Нижнем Новгороде 8 июля. Проверка будет выборочной. Особое внимание будет уделяться оборудованию на остановках общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

- Проверка оборудования будет проходить на «умных остановках», - предупредили в администрации. – Здесь будет передаваться текстовое речевое сообщение и сигнал «Внимание всем!»

Уже известно, что системы оповещения будут проверяться на остановках: «Институт травматологии и ортопедии» на улице Минина «Стадион Нижний Новгород» на улице Бетанкура и «Серая лошадь» на улице Большая Покровская.

Во время проверки системы оповещения нижегородцев призывают соблюдать спокойствие.