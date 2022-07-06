Сотрудников ЧОПов привлекут на помощь городовым в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на помощь городовым привлекут сотрудников частных охранных предприятий. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

- Городовые уже неоднократно сталкивались с ситуациями, когда нарушители общественного порядка, услышав замечание в свой адрес, вели себя неподобающе, пытались угрожать, - рассказали в городской администрации. - В связи с этим было решено привлечь сотрудников частной охранной организации, которые до прибытия сотрудников полиции обеспечивали бы общественную безопасность.

По данным городских властей, сотрудников ЧОПов не будут принимать участие во взаимодействии городовых с туристами и прохожими. Вмешиваться они будут только в случае возникновения конфликтов.

Напомним, в этом году на центральных улицах Нижнего Новгорода появились городовые. Статные мужчины в форме образца начала 19 века стоят на восьми центральных улицах и показывают туристам, как пройти к достопримечательностям, принимают от них информацию и пожелания, да и в целом следят за порядком, как это делали городовые своего времени.