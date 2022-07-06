На продление метро до станции Сенной в Нижнем Новгороде направят 2,4 миллиарда рублей

На продление Автозаводской линии метро от станции Горьковская до станции Сенная в Нижнем Новгороде направят 2,4 миллиарда рублей. Соответствующие торги до конца июля объявит Моспроект-3. Об этом сообщается на портале RosTender.info.

- Подрядчик займется устройством пионерных траншей, ограждений котлованов и обвязочных балок на станциях Горьковская и Площадь Свободы, - говорится в сообщении. – Также в его обязанности будут входить устройство водоотливной установки, кладовой службы пути и установкой тоннельной вентиляции.

Напомним, ранее стало известно, что для сооружения перегонов между строящимися станциями метро в Нижнем Новгороде приобретен шестиметровый тоннелепроходческий щит.

- Коллеги уже активно работают по продлению Автозаводской линии в нагорной части города, - отметил Глеб Никитин. - В зоне будущей монтажно-щитовой камеры идет строительство временных сооружений, включая штаб строительства. На площадках обеих станций уже приступили к подготовительным работам.