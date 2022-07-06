Сухогруз проекта RSD59 спустят на воду в Нижнем Новгороде 8 июля

Сухогруз проекта RSD59 спустят на воду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово».

В пятницу, 8 июля, в 10:00 на заводе «Красное Сормово» состоится открытый спуск шестого судна. Данный сухогруз является одним из 11 судов серии, которую завод строит по заказу АО «ГТЛК».

По традиции крестная мать нового сухогруза разобьет о борт теплохода бутылку шампанского. После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику.

Ранее сообщалось, что нижегородский завод «Красное Сормово» спустит на воду первый в России краболов КСП01 летом 2022 года.

Так, ПАО «Завод «Красное Сормово» уже приступил к окраске корпуса головного судна серии краболовов-процессоров проекта КСП01. Спуск на воду запланирован на лето этого года. Отмечается, что такие суда, предназначеные для добычи снежного краба и его переработки на борту, в России до сих пор еще не строили.

Сейчас головное судно готово на более 60%, уже началась металлизация и окраска корпуса, а также продолжается монтаж судового оборудования. Кроме того, на заводе завершили установку промыслового оборудования, изоляцию и обшивку морозильного трюма для хранения краба.

СПРАВКА

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.