Ещё у 59 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 6 июля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 424 114 человек. За последние сутки было выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 95 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 411 664 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 575, а за последние сутки один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает пятое место. Выше находятся Москва (555 человек), Санкт-Петербург (259 человек), Московская область (194 человека) и Свердловская область (92 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.