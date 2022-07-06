Квест-экскурсии по подземелью кремля открыли для нижегородцев. Об этом Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) сообщил в социальных сетях.

- Тайны и подземелья Нижегородского кремля станут известны всем!, - гласит подпись под постом в группе ВКонтакте.

Теперь уникальную экскурсию, которая раньше была доступна только по Пушкинской карте, могут посетить все желающие. Нижегородцев и гостей города ждут истории и легенды о самом древнем памятнике в Нижнем Новгороде, встречи с летучими мышами, преодоление перепадов высот и другие увлекательные трудности.

Забронировать экскурсию-квест "Тайны и подземелья Нижегородского кремля" можно по телефону: +7 (904) 788-82-69

Напомним, что первый в этом сезоне концерт «Джаз в саду» пройдет в «Заповедных кварталах» в четверг, 7 июля 2022 года.

- В расслабляющей обстановке летнего вечера и легкого шума листвы прозвучат джазовые композиции разных времен и волшебные импровизации в исполнении лучших музыкантов города, - сообщают организаторы.

Кроме того, посмотреть можно будет и онлайн-трансляции проекта «Классика на Дворцовой». В прошлом году концерты проходили с большим успехом, поэтому было решено возобновить их в новом сезоне.