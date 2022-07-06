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Общество6 июля 2022 11:03

Руководителю управляющей компании «Времена года» назначен судебный штраф

Она не перечисляла «ТНС энерго НН» денежные средства, получаемые от населения за потребленную электроэнергию

Кстовский городской суд Нижегородской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «Времена года» по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения «ТНС энерго НН» имущественного ущерба в особо крупном размере.

Судом было установлено, что руководитель управляющей компании, в нарушение действующего законодательства, намеренно не перечисляла гарантирующему поставщику денежные средства, получаемые от населения за потребленную электроэнергию. В деле фигурировали 11 расчетных периодов (месяцев), начиная с 2017 года, в течение которых перечисление средств населения гарантирующему поставщику не производилось. Денежные средства, полученные от граждан, в указанные периоды тратились руководителем управляющей компании по собственному усмотрению на иные нужды управляющей компании, при этом «ТНС энерго НН» в полном объеме выполняло обязанности гарантирующего поставщика электроэнергии.

В связи с тем, что обвиняемая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, а также полностью возместила имущественный ущерб, причиненный «ТНС энерго НН» (сумму фактической задолженности и пени), суд принял решение применить в отношении нее меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Постановление суда вступило в законную силу.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в очередной раз обращает внимание клиентов на недопустимость нарушения действующего законодательства и условий договоров. Подобные действия влекут за собой повышенные издержки для недобросовестных компаний, а также уголовную и иную ответственность для их руководителей.