Концерты «Джаз в саду» пройдут в Нижнем Новгороде с 7 июля

Первый в этом сезоне концерт «Джаз в саду» пройдет в «Заповедных кварталах» в четверг, 7 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедные кварталы».

- В расслабляющей обстановке летнего вечера и легкого шума листвы прозвучат джазовые композиции разных времен и волшебные импровизации в исполнении лучших музыкантов города, - сообщают организаторы.

Кроме того, посмотреть можно будет и онлайн-трансляции проекта «Классика на Дворцовой». В прошлом году концерты проходили с большим успехом, поэтому было решено возобновить их в новом сезоне.

Концерты будут проходить каждый четверг, в Саду мечтателей и изобретателей, около ул. Короленко, 17. Начало в 18:30, длительность 1 час. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Расписание концертов:

7 июля – Открытие «Джаза в саду» Romantic jazz collection. Саксофон, фортепиано, контрабас 14 июля – Трио Вячеслава Золотовского. От свинга до фьюжн 21 июля – Трио Всеволода Молева. Флейта, контрабас, гитара 28 июля – New age collective Анаиды Зубовой (Пермь) 4 августа – Great American songbook. Золотые хиты мюзиклов Бродвея

11 августа – Трио Александра Расхожева. Гитара, клавиши, тенор-саксофон.