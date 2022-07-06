Нижегородская область стала единственным регионом в стране, где медсправки можно получить дистанционно

Нижегородская область стала единственным регионом в стране, где медицинские справки уже можно получить дистанционно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Уже пять видов медицинских справок можно оформить, не посещая поликлинику, - отметил министр. - Возможность такая есть, как для взрослых, так и для детей. Сервисом уже начали активно пользоваться нижегородцы.

По словам министра, наработки Нижегородской области были представлены на Первом национальном конгрессе «Здравоохранение 2022». Они вызвали большой интерес в других регионах. Также эту практику высоко оценили на федеральном уровне.