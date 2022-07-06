Более 27 кг мороженого неизвестного происхождения выявили в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области выявили партию мороженого неизвестного происхождения. Вся она была введена в оборот в Арзамасском районе на площадке ООО ТД «Хладоград», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В частности, уполномоченным лицом ООО «КЛАССИК М» через акт несоответствия были добавлены пломбир ванильный в вафельном стаканчике, пломбир в вафельном рожке, четырехслойный пломбир «Радуга» и мороженое «Московская Лакомка». Во всех случаях в качестве производителя было указано ООО «Чистая линия». Всего было выявлено 27,61 кг мороженого неизвестного происхождения без соответствующих сопроводительных документов.

- Указанные обстоятельства не обеспечивают прослеживаемость подконтрольной продукции, в связи с чем не представляется возможным судить о качестве, безопасности и происхождении продукции, - пояснили в Управлении Россельхознадзора.

В результате ООО «КЛАССИК М» получил предостережение и должен ликвидировать выявленное нарушение.

Ранее сообщалось, что пломбир нижегородского производителя попал в черный список Роскачества – в нем нашли кишечную палочку и следы антибиотика.