Самовольно установленные гаражи демонтируют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, постройки демонтируют по адресам: улица Героя Прыгунова в районе дома № 21, проспект Бусыгина в районе дома № 50А.

Как уточнили в администрации Автозаводского района, на самовольных объектах расклеили объявления о начале процедуры демонтажа.

- Гаражи отвозят на хранение на склад, а территорию подрядчик приводит в порядок. На данные работы из городского бюджета выделено более 350 тысяч рублей, - пояснили в районном управлении благоустройства.

По вопросам демонтажа самовольно установленных гаражей нижегородцы могут обратиться по телефону: 293-34-72.

Напомним, что 4,5 тысяч куб. метров мусора с несанкционированных свалок ликвидируют в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

Как сообщил и.о. главы районной администрации Сергей Лукоянов, на эти цели из городского бюджета выделили 2,6 млн рублей.

- С каждым годом количество несанкционированных свалок в районе уменьшается. Так, в 2021 году было ликвидировано почти 9 тыс. куб. метров несанкционированного мусора. После ликвидации свалки подъездные пути перекрывают для проезда автотранспорта, - уточнил Сергей Лукоянов.