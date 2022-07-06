Пломбир неизвестного происхождения обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Так, специалисты Россельхознадзора при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» выявили нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

ООО «КЛАССИК М» на площадке ООО ТД "Хладоград" в Арзамасском районе через акт несоответствия добавили продукцию "Мороженое пломбир ванильный в Вафельном Стаканчике 80гр. мдж 12% (флоу-пак) (по 25 шт)" в объеме 2 кг. Однако производителем продукции было указано ООО «Чистая линия» (Московская область).

Такие же действия были произведены в отношении продукции: «Мороженое «Московская Лакомка», «Мороженое пломбир ванильный в вафельном сахарном рожке», «Мороженое четырехслойное пломбир ванильный в вафельном стаканчике «Радуга». Общий объем введенной в оборот продукции неизвестного происхождения составил 27,61 кг.

- Управлением Россельхознадзора выдано предостережение ООО «КЛАССИК М» о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах Нижнего Новгорода.

Так, эксперты лаборатории выявили подделку «масло Крестьянское с массовой долей жира 72,5%». Продукт не соответсвует нормам по жирно-кислотному составу и количеству влаги в масле.