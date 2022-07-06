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Общество6 июля 2022 9:12

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение на улице 3-я Ямская

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут
Екатерина КУРГУЗОВА

В Нижнем Новгороде с 5:00 до 23:59 21 июля временно приостановят движение транспорта на участке улицы 3-я Ямская. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснутся участка дороги напротив дома №23А по улице Максима Горького.

- На подъездах к ремонтному участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - уточнили в городском департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. Объезд организуют по прилегающим улицам.

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