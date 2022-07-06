Стоимость проектов благоустройства, реконструкции и строительства в Арзамасе составит 15 млрд рублей. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Мероприятия входят в программу развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-тура отметил, что в настоящее время в Арзамасе реализуется девять масштабных мероприятий общей стоимостью более 5 млрд рублей. Среди них – реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, здания Арзамасского музыкального колледжа, строительство Центра культурного развития и Южного обхода города, реконструкция Соборной площади и прилегающих улиц, а также ул. Карла Маркса, благоустройство Ленинского садика.

- В рамках 800-летия Нижнего Новгорода была проведена большая работа, направленная и на рост турпотока. Следующий логичный шаг – создание дополнительной мощной точки притяжения гостей в регион, – добавил Олег Беркович.

Напомним, свыше 3,5 млрд рублей из федерального бюджета по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направят на реконструкцию участка дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода через железную дорогу и строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции «Арзамас-1» в Арзамасском районе.