Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» за первое полугодие 2022 года произвел продукции почти на 600 миллионов рублей

Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года. За этот период было выпущено продукции на 576 млн руб.

Производимое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам и работу вспомогательного оборудования, используется организациями системы «Транснефть» и предприятиями нефтегазовой отрасли. Вся продукция, выпускаемая центром сертифицирована, имеет патенты и характеризуется высоким уровнем качества.

За шесть месяцев выпущено 38 систем автоматизации, 33 системы обработки информации систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, 52 щита станции управления, 41 шкаф линейной телемеханики, 15 шкафов информационного взаимодействия, 27 комплектов шкафов автоматики для блок-контейнеров пунктов контроля и управления, 14 шкафов технологической сети передачи данных, 68 комплектов для расширения шкафов линейной телемеханики.

В 2021 году в центре был введен в эксплуатацию испытательный полигон автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУТП). Полигон предназначен для проведения испытаний системы автоматики, которая контролирует транспортировку нефти и нефтепродуктов на объектах ПАО «Транснефть». За первое полугодие эксплуатации полигона было испытано 43 системы автоматизации из запланированных на 2022 год. Одной из приоритетных задач Центра промышленной автоматизации является дальнейшее эффективное исполнение программы импортозамещения.

Производимое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам и работу вспомогательного оборудования

Справочно:

Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть – Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года и позднее преобразован в Центр промышленной автоматизации.

Всего за время работы центра, в период с 2015 года по 2021 год включительно, выпущено более 3,5 тыс. единиц оборудования на общую сумму свыше 6,4 млрд руб.

Продукция Центра промышленной автоматизации отмечена дипломами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».