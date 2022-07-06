19 выпускников школ Дзержинска заработали 100 баллов по ЕГЭ

2 июля в Дзержинске завершилась экзаменационная кампания в школах – и основной период, и резервные дни. 19 выпускников получили максимальные 100 баллов по экзаменационным предметам. Больше всего стобалльников в Дзержинске по русскому языку и литературе – 9 и 8 человек соответственно (ученики школ №№ 2, 7, 13, 22 и 23, 37, 68, лицея № 21, Православной гимназии, школы им. Н.И. Лобачевского и гимназии № 38). Двое одиннадцатиклассников на 100 баллов сдали историю и информатику (ученики школ №№ 2 и 14). А выпускник школы № 2 Иван Пигин получил 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и информатике.

«Все наши выпускники достойно прошли испытание, и это главное. Несмотря на волнение, ребята смогли взять себя в руки и справиться со сложными заданиями, подтвердили свои знания, полученные в школе, – отметила заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева. – В сравнении с прошлым годом средний балл увеличился по таким предметам, как география, профильная математика, обществознание, информатика, а также по иностранным языкам. К сожалению, есть снижение среднего балла по химии, что для нашего города не вполне обычно. Но к следующему году, я уверена, результаты выровняются. Сейчас я желаю всем выпускникам хорошо отдохнуть и набраться сил перед началом учебы в вузах. И, конечно, дальнейших успехов в учебе!»

Максимальный средний балл дзержинские школьники заработали по французскому языку (77,9), английскому языку (74,1), литературе (72,9) и русскому языку (71,6). По немецкому языку, информатике и обществознанию средний балл превысил 60, а по остальным предметам составил от 49,5 до 59,2 (химия, математика, физика, история и биология).

Напомним, вчера глава Дзержинска Иван Носков вручил 96 выпускникам медали «За особые успехи в учении». Торжественная церемония впервые прошла в Центральном парке культуры и отдыха.