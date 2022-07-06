Свет и воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 июля

Электроснабжение, горячую и холодную воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 17:00 электричество отключат в домах №34 по улице Кольцевая, №1,2,3 по улице Запрудная и №17а по Московскому шоссе.

Советский район:

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в доме №30 по улице Саврасова. Горячую воду в том же районе отключат по адресу улица Ванеева, 116 с 10:00 до 17:00.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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