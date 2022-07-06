Шумозащитные экраны на развязке на Циолковского установят до конца августа 2022. Об этом сообщает региональный Минтранс, отвечая на вопросы в социальной сети ВКонтакте.

Так, один из жителей региона задал вопрос в комментариях на официальной странице губернатора Нижегородской области о том, когда наконец установят шумозащитные экраны на новой развязке Циолковского со стороны бульвара Юбилейного. По его словам, уже месяц, как под его окнами открыли шестиполостное движение. При этом опоры уже давно установили, а торжественное открытие прошло.

- Добрый день. Работы по установке экранов планируется завершить к концу августа. Приносим извинения за временные неудобства, - прокомментировали официальные представители Министерства транспорта Нижегородской области.

Напомним, что движение по транспортной развязке открылось 3 июня. Строительство транспортной развязки началось летом 2020 года, в том числе в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Она спроектирована таким образом, чтобы максимально устранить имеющиеся транспортные проблемы, исключить пересечения в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными и трамвайными путями и сформировать задел на дальнейшее развитие улично-дорожной сети и транспортной системы района в целом.

По словам губернатора Нижегородской области, пропускная способность транспортной развязки оценивается в 80 тысяч автомобилей в сутки. До начала строительства здесь проезжало около 50 тысяч машин.