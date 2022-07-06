Два новых самоходных трапа появились в аэропорту Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба МАНН

Два новых самоходных трапа пополнили парк спецтехники нижегородского аэропорта Стригино. Они предназначены для удобной и безопасной посадки и высадки пассажиров на воздушные суда различных типов, сообщает пресс-служба МАНН.

- Максимальная высота подъема платформы трапов составляет 5,8 метра. Общая ширина трапа 2,4 метра, грузоподъемность – до 7,5 тонн, - рассказали в аэропорту.

Как сообщается на сайте поставщика, самоходные пассажирские трапы CARTOO GSE CT-PS580 могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до +40 градусов и безопасно использоваться в тяжелых климатических условиях на перроне с заснеженным покрытием.

Отметим, что эти трапы – не единственное приобретение нижегородского аэропорта этим летом. Так, месяц назад в воздушной гавани появился новый перронный автобус. Всего на вооружении аэропорта сейчас стоит более 200 единиц техники, обслуживающий пассажиров, суда и грузы.