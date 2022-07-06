Промышленный технопарк создадут на базе Борского стекольного завода

Соглашение подписали министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и директор ООО «Прано Групп» Наталья Кушнерук. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Промышленный технопарк «Волга» будет создан на базе Борского стекольного завода в Нижегородской области. Соответствующее соглашение заключили правительство региона и ООО «Прано Групп» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На территории технопарка будут размещать свое производство резиденты, ведущие разработки в сфере электронной промышленности. ООО «Прано Групп», арендовавшая 10 тысяч квадратных метров площадей у Борского стекольного завода, проведет модернизацию и реконструкцию промышленной инфраструктуры и оборудования. Здесь будут располагаться непосредственно само производство, офисы и склады.

- Размещение на территории промышленного технопарка значительно экономит время и деньги инвесторов при запуске проектов. Так, резиденты технопарков получают готовую площадку для бизнеса - производственные площади, энергоресурсы, инженерные коммуникации, оборудование. Им не нужно получать дополнительные согласования и разрешения. Кроме того, резиденты промышленных технопарков имеют право на получение специальных мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне, - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также пообещал, что региональный минпромторг поможет компании подготовить заявку для подтверждения соответствия технопарка всем необходимым требованиям для включения в реестр технопарков, что позволит в будущем получить меры государственной поддержки.