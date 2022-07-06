Подтверждённые по Госуслугам аккаунты на Авито привлекают на 20% больше трафика

По данным Авито, ежедневно подтверждают аккаунты и получают цифровые бейджи 5,5 тысяч пользователей, в том числе 600 – через ЕСИА. Это позволяет повысить доверие со стороны покупателей. Сегодня уже почти 3 млн пользователей подтвердили профили по документам, реквизитам или личному кабинету на Госуслугах. По статистике Авито, подтверждённым аккаунтам больше доверяют – они привлекают почти на 20% больше трафика, чем те, в которых значок отсутствует.

Активные пользователи платформы также применяют дополнительную защиту своих аккаунтов через инструменты безопасности, которые предлагает Авито. В частности, за полгода в 15 миллионах аккаунтов Авито была подключена двухфакторная аутентификация.

«Мы стали первой компанией, которая реализовала сервис подтверждения аккаунта через Госуслуги с помощью приложения «Госключ». Как крупнейшая платформа для коммерции, мы заботимся о повышении прозрачности сделок. Авито внедряет новые технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги, повысит ощущение уверенности и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе», – говорит директор департамента безопасности Авито Андрей Рыбинцев.