Нижегородцы смогут отметить День семьи, любви и верности в парке "Швейцария". Фото: Telegram-канал парка "Швейцария"

Парк "Швейцария" организовывает празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля с 15:00 до 21:00 и приглашает всех нижегородцев. Об этом представители парка сообщили в своём официальном Telegram-канале.

В программе праздника Дня семьи, любви и верности:

- мастер-классы;

- анимационная программа для детей с "Насявками кучей";

- спортивная программа "Мама, папа, я";

- шахматный турнир;

- лекторий на поляне "История рода";

- лекторий "Сон малышей".

Мастер-классы пройдут с 15:00 до 18:00 возле сухого фонтана и детского кафе. С 18:30 до 21:00 на центральной площади "Швейцарии" пройдёт концерт.

– А ещё вы сможете "зарегистрировать" свои отношения под праздничной аркой на центральной площади парка с 15:00 до 18:00, – добавили представители парка.

Напомним, в летнее время "Швейцария" будет работать до полуночи.