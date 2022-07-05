Нижегородский ЦИИЗ заключил соглашение с предприятиями Свердловской области

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– Для оперативной и качественной работы по импортозамещению необходима совместная работа власти и бизнеса не только на региональном, но и на федеральном уровне, – подчеркнул глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов.

Подписание соглашения состоялось на международной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге сегодня, 5 июля. Согласно плану, ООО "Пумори-инжиниринг инвест" будет поставлять требуемые металлорежущее оборудование и оснастку для нижегородских предприятий, а ООО "Уральский металлургический завод" – заготовки для металлообрабатывающих компаний.

Более того, ЦИИЗ подписал соглашение с Омским государственным техническим университетом (ОГТУ).

– Одно из направлений импортозамещения – реинжиниринг. Специалистов этого профиля в стране не так много, мы стараемся привлечь к работе максимальное количество экспертов, – пояснил Максим Черкасов. – Поэтому заключили соглашение о развитии сотрудничества с ОГТУ об оказании консультационной и методической поддержки нашим предприятиям.

СПРАВКА:

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области – подведомственная организация министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.