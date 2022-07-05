Улицу Ивана Романова перекроют в Нижнем Новгороде до 26 июля

Движение транспорта по улице Ивана Романова в Нижнем Новгороде приостановят до 26 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Речь идёт об участке возле дома № 10/16 по улице Луначарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, участок перекроют с 06:00 6 июля до 23:59 25 июля.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.