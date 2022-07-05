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Общество5 июля 2022 15:49

Улицу Ивана Романова перекроют в Нижнем Новгороде до 26 июля

На участке улицы пройдут ремонтные работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Движение транспорта по улице Ивана Романова в Нижнем Новгороде приостановят до 26 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Речь идёт об участке возле дома № 10/16 по улице Луначарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, участок перекроют с 06:00 6 июля до 23:59 25 июля.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.