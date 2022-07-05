60% объектов социальной сферы и жилых домов в Дзержинске готовы к отопительному сезону

К настоящему моменту в Дзержинске к зиме готовы 67,9% объектов соцсферы и 57% многоквартирных жилых домов. Более 200 паспортов готовности сдано и проверяется администрацией Дзержинска, которая совместно с Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области осуществляет контроль за ходом подготовки к зиме. Паспорта готовности многоквартирных домов управляющими компаниями и ТСЖ должны быть сданы в полном объеме до 1 сентября.

«Подготовка к новому отопительному сезону началась в городе после отключения тепла. Компании, обслуживающие многоквартирные дома, должны подготовить внутридомовые системы отопления в срок, – поделился заместитель главы города Денис Дергунов. – Ресурсоснабжающие организации занимаются ремонтом и перекладкой магистральных теплосетей и котельных. Особое внимание обращаем на подготовку к зиме зданий социальной сферы. Уже промыто и опрессовано 24 школы, 47 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования. Все участники процесса понимают всю важность качественной подготовки к зиме и ответственность за это. Отставаний от графика подготовки к зимнему сезону пока нет».

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» производят перекладку магистральной теплотрассы по улице Студенческой, переулку Учебному и улице Черняховского в восточной части города. Трубопровод диаметром 500 мм будет заменен на участке протяженностью 1,6 км в однотрубном исчислении. Также начата реконструкция павильона № 3 магистральных тепловых сетей Дзержинска. ПАО «Т Плюс» привлекло на эти цели порядка 250 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. ООО «Нижегородтеплогаз» также производит перекладку трубопровода протяженностью 2 км и ремонт 2 котельных. МУП «ДзержинскЭнерго» осуществляет профилактические работы на 12 котельных и ремонт теплотрасс на сумму 9 миллионов рублей.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону управляющие компании и ТСЖ производят ремонт внутридомовых систем отопления, их промывку, гидравлические испытания сетей на прочность, проверку и наладку устройств, обеспечивающих подачу тепла в квартиры и нежилые помещения. Также производится восстановление теплоизоляции на трубопроводах и комплектация системы поверенными контрольно-измерительными приборами.